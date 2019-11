Realschule veranstaltet Weihnachtsbasar

Die Staatliche Realschule Neustadt lädt Eltern, Schüler und Freunde der Schule zum traditionellen Weihnachtsbasar am Freitag, 29. November, um 18 Uhr ein. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm. Höhepunkte sind der Verkauf von im Unterricht entstandenen Arbeiten, Aktionen rund um die Vorweihnachtszeit und eine große Tombola. Der Erlös wird an karitative Einrichtungen in der Region gespendet. red