Realschule spendet für Lebensmittelpunkt

Es ist fast schon eine Institution an der Realschule Höchstadt, dass die SMV in der Vorweihnachtszeit Spenden für den Lebensmittelpunkt in Höchstadt sammelt. In den letzten vier Wochen konnten Schüler, Lehrer und Eltern Malstifte, Kinderspielzeug, Bastelbücher und Hygieneartikel für bedürftige Kinder in der Region abgeben. Gemeinsam schnürte daraus die SMV mit den Verbindungslehrern 18 Pakete, die sie als Spende dem Lebensmittelpunkt übergeben konnten.

Schülersprecher Nico Blume zeigte sich fasziniert davon, wie viele Spenden zusammengekommen sind. "Es haben alle gerne gespendet, da jeder weiß, dass die Sachen direkt an Bedürftige in unserer Gesellschaft gehen", so Franziska Brehm, eine Schülerin, die die SMV bei der Aktion unterstützte. Auch Herr Röhlich, stellvertretender Schulleiter ist davon überzeugt, dass diese alljährliche Aktion ein großer Erfolg ist und den Geist von Weihnachten verdeutlicht. Er bedankte sich nicht nur bei den Mitgliedern der SMV, sondern auch bei den vielen Spendern.

Frau Ott und Frau Biemüller vom Lebensmittelpunkt Höchstadt bedankten sich für die diesjährigen Pakete. red