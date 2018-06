Realschule siegt

Spannung bot das Fußball-Kreisfinale der Mädchen zwischen der Realschule und dem Gymnasium Burgkunstadt in der Wettkampfklasse IV. Siegten im letzten Jahr die Gymnasiastinnen nach Neunmeterschießen, so drehten die Realschülerinnen (rechts) heuer den Spieß um und siegten mit 4:3 nach Neunmeterschießen. Am Ende gratulierte Kreisschulobmann dem neuen Kreissieger. Foto: Tremel