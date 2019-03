Realschule Scheßlitz lädt zum "Schnupperabend"

Die Neugestaltung der Staatlichen Realschule Scheßlitz nimmt Formen an: Im Herbst ist der neue Anbau in Betrieb genommen worden. Er beheimatet u. a. die frisch eingerichtete, sehr gut nachgefragte offene Ganztagsbetreuung sowie viele neue Unterrichts- und Gruppenräume.Schon im kommenden Schuljahr 2019/20 werden die weiteren Umbau- und Sanierungsmaßnahmen so weit vorangeschritten sein, dass in der gesamten Schule die Hälfte aller Unterrichtsräume zu digitalen Klassenzimmern nach den modernsten Standards umgestaltet worden sind.

Dies und noch vieles mehr möchte die Schulfamilie der Staatlichen Realschule Scheßlitz allen an einem Übertritt interessierten Schülern und Erziehungsberechtigten vorstellen. Deshalb wird am Dienstag, 19. März, um 17.30 Uhr ein "Schnupperabend" zum Übertritt in die 5. Klassen veranstaltet.

Viele Lehrkräfte sowie die gesamte Schulleitung stehen für Beratungs- und Kennenlerngespräche zur Verfügung. Neben allgemeinen Informationen zur Anmeldung und zur Schulart Realschule erhalten die Gäste an verschiedenen Stationen und durch Präsentationen einen Einblick in den Unterrichtsalltag sowie ins Schulleben der Staatlichen Realschule Scheßlitz.

Weitere Informationen gibt es unter www.real-schesslitz.de oder unter der Telefonnummer 09542/772050. red