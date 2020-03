Realschule informiert

An der Staatlichen Realschule Scheßlitz tut sich was: Im Dezember 2019 wurde die Schule vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus für ihr außerordentlich vielfältiges Schulleben ausgezeichnet. Sie erhielt in Oberfranken den ersten Preis. Zudem gehen auch die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen voran: Gegen Ende des kommenden Schuljahres werden schon rund drei Viertel aller Unterrichtsräume zu digitalen Klassenzimmern nach den modernsten Standards umgestaltet sein. Dies und noch einiges mehr möchte die Schulfamilie allen an einem Übertritt interessierten Schülern und Erziehungsberechtigten vorstellen. Deshalb wird am Mittwoch, 11. März, um 17.30 Uhr ein "Schnupperabend" veranstaltet. Die Gäste erhalten an verschiedenen Stationen und durch Präsentationen einen Einblick in den Unterrichtsalltag sowie ins Schulleben der Realschule Scheßlitz. red