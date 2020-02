Realschule informiert zum Übertritt

Die Realschule Höchstadt veranstaltet am Mittwoch, 12. Februar, in ihrer Aula einen Schnuppernachmittag und Infoabend zum Übertritt in die fünfte Jahrgangsstufe zum Schuljahr 2020/2021. Der Schnuppernachmittag beginnt um 17 Uhr mit Schulhausführungen. Es ist möglich, Fach- und Unterrichtsräume sowie die Räume der offenen Ganztagsschule zu besichtigen. Um 18 Uhr begrüßt die Percussionklasse alle Anwesenden. Anschließend stellen sich die Schulgremien und die Ganztagsbetreuung vor. Für Kinder bestehen an diesem Tag abwechslungsreiches Angebote der offenen Ganztagsschule. Jedes Kind erhält einen Snack. Im zweiten Teil der Veranstaltung um 19 Uhr erhalten die Besucher Informationen durch die Schulleitung. Interessierte Eltern und Kinder, die die 4. Jahrgangsstufe einer Grundschule oder die 5. Jahrgangsstufe einer Haupt- oder Mittelschule besuchen, sind eingeladen. red