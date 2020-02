Realschule informiert am 5. März

Alle Schüler der Grundschulen des Landkreises und der Stadt Kronach, die sich für einen Übertritt in die 5. Jahrgangsstufe der Realschule zum Schuljahr 2020/2021 interessieren, und deren Eltern sind eingeladen, sich aus erster Hand zu informieren. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 5. März, um 18 Uhr im Atrium der Maximilian-von-Welsch-Schule, Gabelsbergerstraße 4 in Kronach statt. Für Eltern und Schüler gibt es um 18 Uhr einen kurzen Vortrag zur Schulart "Realschule" und zu den Angeboten der Maximilian-von-Welsch-Realschule. Anschließend sind alle eingeladen, die Schule und ihre Lehrkräfte "live" zu erleben. Es gibt Mitmachaktionen und zahlreiche Präsentationen, die das bunte Schulleben an der RS 1 vorstellen werden. Die Anmeldung für das neue Schuljahr erfolgt vom 11. bis 15. Mai (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und Montag und Donnerstag von 13 bis 16 Uhr) im Sekretariat der Maximilian-von-Welsch-Schule. Der Probeunterricht ist am 19., 20. und 22. Mai. red