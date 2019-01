Realschule Ebrach engagiert sich auf vielen Ebenen

Durch eine Vielzahl an außerunterrichtlichen Aktivitäten machte die Realschule Ebrach auf sich aufmerksam. Diese hätten dort einen besonderen Stellenwert, weil es der Schulfamilie wichtig sei, das Schulleben über den Unterricht hinaus sinnvoll zu bereichern, teilt die Schuleitung mit. Als eine von drei Realschulen in Oberfranken wurde sie deshalb nun für das größte Angebot an Aktionen außerhalb des Unterrichts geehrt.

In die Bewertung für die vom Ministerialbeauftragten für die Realschulen von Oberfranken, verliehene Urkunde flossen Aktionen aus den unterschiedlichsten Bereichen ein. So trug das kulturelle Leben an der Schule zahlreiche Früchte. Auch im sozialen Bereich engagierte sich die Schule, wie etwa beim Singen von Weihnachtsliedern im benachbarten Altenheim.

Ebenso beim Thema Umweltschutz. Auch die Förderung der Schulidentität kam nicht zu kurz. Neben Tutoren und Schulsanitätsdienst konnten Interessierte aller Klassen beim schuleigenen Nachhilfesystem mitwirken oder sich als Mentoren für "Sport nach 1" engagieren. Im Rahmen der sportlichen und gesundheitsfördernden Aktivitäten bot sich Schülern die Gelegenheit, zum Beispiel beim Pentaballturnier, dem Wintersporttag oder bei "Swim & Run" körperlich zu betätigen. Noch zu erwähnen ist das Engagement der Realschule Ebrach bei "Laufen für Uganda", wodurch einer dortigen Schule mit einer Spende von über 10 000 Euro geholfen werden konnte. red