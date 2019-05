Realschüler und Lehrer machten sich fit in Sachen Feuerbekämpfung

Das Info-Mobil "Handfeuerlöscher" des Landesfeuerwehrverbandes Bayern machte an der Carl-von-Linde-Realschule Station. Für die Schüler gab es wichtige Informationen und praktische Tipps aus erster Hand zum Thema Brandbekämpfung. Beeindruckend war für die Jugendlichen vor allem die anschauliche Präsentation von Thomas Walther. Der erfahrene Feuerwehrausbilder machte deutlich, dass ein Feuerlöscher zum Lebensretter werden und helfen kann, große Schäden zu vermeiden. Wichtig ist aber, dass er richtig eingesetzt wird.

So hatte jeder Schüler und jede Schülerin die Möglichkeit, selbst einmal einen Feuerlöscher in die Hand zu nehmen und einen kleinen Brand zu löschen. Dazu standen Feuerlöschgeräte in großer Anzahl und eine Brandsimulationsanlage zur Verfügung. Obwohl die Bedienung dieser Geräte einfach aussieht, kann bei einem Brand schon allein das Entriegeln in der Hektik misslingen, zum Beispiel wenn man den Griff zu fest zusammenpresst.

Auch die Anwendung will gelernt sein: grundsätzlich sollte man den Feuerlöscher nicht wie eine Gießkanne verwenden, sondern das Feuer gezielt aus sicherer Distanz angehen. Denn auch der Inhalt eines Feuerlöschers ist begrenzt. Dies konnten die Schüler an einer brennenden Computerbildschirm-Attrappe üben. Außerdem wurde der Sinn von Rauchmeldern besprochen, und die Schüler erlebten, wie gefährlich die Explosion einer Spraydose ist.

Welche Urgewalt ein Feuer entfachen kann, beeindruckte die Schülerinnen und Schüler am Ende der Schulung, als der Löschprofi vorführte, was passiert, wenn man versucht, brennendes Fett mit Wasser zu löschen. Auch in sicherer Entfernung spürten die Schüler noch die heiße Druckwelle des sich explosionsartig ausbreitenden Wasserdampfes. Die hohe Stichflamme war weithin zu sehen.

In den Chemieanfangsklassen stellen die Bereiche Verbrennung, Entzündung, Brand und Brandbekämpfung wichtige Bestandteile dar. Um im Ernstfall richtig handeln zu können, waren die praktischen Übungen sehr hilfreich.

Realschuldirektorin Monika Hild: "Durch diesen Besuch sollen unsere Schüler auf den Ernstfall eines Brandes vorbereitet werden, damit sie - falls nötig - einen Brand mit einem Feuerlöscher löschen können. Wir haben ja auch ein paar aktive Feuerwehrleute im Kollegium, insbesondere unsere Chemie-Fachbereichsleiterin Susanne Schaffer, die mit dem Thema Brandschutz noch einmal von einer anderen Seite befasst ist. Sie hat auch das Ganze organisiert. Wir sind dankbar, dass wir den Termin gefunden haben, denn der Vorlauf war ein dreiviertel Jahr, um dieses ausgebuchte Mobil auch zu bekommen. Unser Ansatz war, die Schüler im Umgang mit Feuerlöschern zu schulen und am Nachmittag erhielten dann auch unsere Lehrkräfte eine Beschulung."