Realschüler sind "Champions"

In der Sparkasse Forchheim wurden Oberfrankens "Realschul-Champions" 2019 geehrt. Die Kronacher waren erneut oberfränkische Spitze. Auszeichnungen gab es für Schüler beider Realschulen im Bereich "Schulleistung" sowie eine weitere für außerordentliche sportliche Leistung an der RS I.

Johannes Koller, Ministerialbeauftragter für die Realschulen in Oberfranken, hob besonders die Unterstützung durch das Elternhaus hervor, ohne das viele Leistungen nicht möglich wären. Aber auch durch ihre Schulen hätten die Champions Begleitung, Unterstützung und Coaching erfahren.

Wie Ministerialdirigentin Elfriede Ohrnberger betonte, zeichnen sich die Realschul-Champions durch Ausdauer, Klugheit, Geschick und Einstehen für klare Werte aus. Die Preisträger heben sich ab von anderen, weil sie sich über das normale Maß hinaus engagieren. Die persönliche Voraussetzung, das Talent, müsse durch Fleiß, Durchhaltevermögen und Empathie ergänzt werden und dazu noch auf ein förderliches Umfeld treffen.

Der Erfolg in der Realschule biete die solide Grundlage für die spätere Ausbildung der Schüler sowie ein tragfähiges Fundament für weitere Schulen. Für diesen Anspruch habe die Realschule in den letzten Jahren alles getan, so dass Leistung auch gelingen könne.

"Das Beste findet sich dort, wo sich Begabung mit Fleiß verbindet." Mit diesem Zitat wurde im Anschluss Johannes Kepler zitiert, um damit die Champions in der Kategorie "Schulleistung" zu ehren. Der erste Preis in dieser Kategorie ging an 20 Schüler, die den sagenhaften Gesamtnotendurchschnitt von 1,0 erreichen. Aufgrund ihrer ausgezeichneten Schulleistungen durften unter anderem auch mit Katrin Schnell und Julian Heinisch (beide Siegmund-Loewe-Realschule) sowie Lara Deinlein (Maximilian-von-Welsch-Realschule) drei Schüler der Kronacher Realschulen das höchste Siegertreppchen besteigen.

Durch außerordentliche sportliche Leistungen tat sich zudem Leon Fehn (RS Kronach I) hervor. Er erhielt für seine Erfolge in der Sportart Karate ebenfalls den herausragenden 1. Platz.

Leon ist mit seinen zwölf Jahren schon mehrfacher Fränkischer, Bayerischer, Deutscher Meister und Vizemeister und nahm dieses Jahr an der Karate-Weltmeisterschaft teil. Leons Erfolge, gepaart mit seinem sympathischen Charakter, seiner Zuverlässigkeit und seiner Fairness, machen ihn, laut Jury, zu einem echten Realschul-Champion. hs