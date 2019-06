Realschüler schwitzten fürs Demenzzentrum

Laufen ist gesund, Laufen macht Spaß. Das hat sich in Bad Staffelstein, wo alljährlich unter anderem der weithin bekannte Obermain-Marathon ausgetragen wird, längst herumgesprochen.

Solidaritätsgedanke

Und die in der Kurstadt ansässige Viktor-von-Scheffel-Realschule ist bekannt dafür, dass sie mit ihren Aktion zusammen mit den Schülern immer wieder den Solidaritätsgedanken gelungen umsetzt. So fand Anfang Mai mit Start und Ziel im TSV-Stadion ein von der Realschule veranstalteter "Courage-Spendenlaufs" statt, an den sich die Schüler der fünften bis zehnten Jahrgangsstufe beteiligten.

In Form von geschlossenen "Sponsoren-Verträgen" - beispielsweise gab der Großvater eines Läufers für jede von diesem gelaufene Runde zwei Euro in den Spendentopf - kam so eine hübsche Summe von insgesamt 3500 Euro zusammen.

Neben dem Förderverein der Viktor-von-Scheffel-Realschule (1500 Euro) und der Schulmitverantwortung (500 Euro) als bedachte Institutionen durfte sich auch die Ambulante Wohngemeinschaft für Senioren mit Demenz in Bad Staffelstein über eine Spende von 1500 Euro freuen.

Edmund Popp freute sich im Namen der Einrichtung sehr bei der nun im Rahmen des Sommerfestes erfolgten Scheckübergabe durch Realschuldirektor Peter Gerhardt sowie Carolin Leikeim und Studienrat Markus Motschenbacher, die den Benefizlauf organisatorisch leiteten und von Dagmar Christian-Süppel und Daniela Schad vom Elternbeirat hierbei tatkräftig unterstützt wurden.

Auch die Schüler - hier stellvertretend Schülersprecherinnen Milena Schardt und Indira Schittenhelm - freuten sich über den Erfolg der Aktion.

