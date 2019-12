Realschüler packen Geschenke ein

Zum zwölften Mal schlüpfte die Schulfamilie mit den Vertretern der Schülermitverwaltung (SMV) und den Mitgliedern des Sozialen Arbeitskreises in die Rolle des Christkindes und überbrachte dem Tafelladen Eltmann Weihnachtsgeschenke. Leuchtende Kinderaugen beim Aussuchen eines Stofftieres oder das herzliche Dankeschön von Senioren beim Überreichen eines Lebensmittelpäckchens ließen am Ausgabetag den Zauber von Weihnachten im Eltmanner Tafelladen lebendig werden. Armut ist keine Krankheit, Armut ist auch nicht selbstgemacht, die Schüler aller Jahrgangsstufen befassten sich mit sozialen Inhalten. Mit den Lehrern Maria Brasch, Corinna Hartwich-Beck, Werner Steger sowie Direktorin Manuela Küfner füllten sie im Vorfeld 49 Kartons mit getrockneten Linsen, Fisch in Tomatensoße, Zucker, Spaghetti, passierten Tomaten, Schokolade, schwarzem Tee, Säften und ebenso mit Zahncreme, Zahnbürste und Duschgel - alles Zutaten, die auf dem "Wunschzettel" der Zweiten "Tafel"-Vorsitzenden Marianne Schmittlutz standen.

Nach dem hohen Aufkommen von Flüchtlingen sank die Zahl der Kunden wie im Vorjahr erneut, und so waren weniger Familienpakete nötig. So organisierte die Wallburg-Realschule kurzerhand körbeweise Mehl, Milch, Kaba, Reis und Öl, um die Regale der Tafel zu füllen. Auch Stofftiere, Sachbücher und Romane für Erwachsene waren gesammelt worden.

Zusätzlich wollten die Klassensprecher die Kinder und Jugendlichen der Bedürftigen überraschen, weshalb für 31 Tafelkunden-Kinder Bücher gekauft wurden. Die ganz Kleinen freuten sich über Kuschel-Fühlbücher oder Bücher mit Soundeffekten, und die Jugendlichen über Titel wie "Die Buchspringer" oder "Erebos". Ein großes Dankeschön galt Anette Haas von der Buchhandlung Glückstein in Haßfurt für die Beratung und liebevolle Verpackung der Bücher. Für diese Aktion gab es zwei Spenden. So gaben die Tutoren der Realschule 120 Euro aus dem Erlös ihres Herbstfestes sowie der Soziale Arbeitskreis einen Teil seines Preisgeldes.

Nachdem alle Geschenke in der "Tafel" in Eltmann ausgeladen waren, berichtete Marianne Schmittlutz, dass aller Einsatz ehrenamtlich erfolge. Die Tafelkunden zahlten symbolisch für den wöchentlichen Einkaufskorb 2 Euro.

Die Schüler lernten zwischen den Kennzeichnungen Mindesthaltbarkeit sowie "verwendbar bis" zu unterscheiden. Sehr eindrucksvoll schilderte Schmittlutz Hintergründe; die Kinder erlebten einen emotional bewegenden Ausgabetag im Tafelladen. Der Fränkische Tag sammelt in seiner Aktion "Franken helfen Franken" für den Tafelladen Eltmann. Denn hier braucht man dringend eine neue Eistruhe und einen neuen Gefrierschrank. Wer ein gutes Werk tun will, kann das Spendenkonto von "Franken helfen Franken" nutzen unter dem Stichwort "Eltmanner Eistruhe". gg