Realschüler "knacken" Texte

An der Maximilian-von-Welsch-Schule hatte sich der Elternbeirat etwas Besonderes für die Schüler ausgedacht: Der Vorsitzende Heiko Eichhorn überreichte den Fünftklässlern sogenannte "Textknacker", mit denen die Kinder im Unterricht arbeiten können.

Nützliches Hilfsmittel

Im Beisein von Deutschlehrerin Julia Schneider konnten die Schüler an Sachtexten, in denen es um verschiedene Tiere ging, gleich ausprobieren, wie man das Hilfsmittel einsetzt. Das Gliedern eines Textes in Sinnabschnitte, die Analyse der Absicht, die Textsorte und die Strukturierung eines Textes werden damit erleichtert, was wiederum für das Erstellen von Referaten, Exzerpten und Präsentationen nützlich ist - nicht nur im Deutschunterricht.

Zahlreiche Schulen in Oberfranken arbeiten bereits mit dem Textknacker oder ähnlichen Hilfsmitteln, die das Textverständnis der Kinder fördern. Auch die Schulleiterin Christa Bänisch konnte sich ein Bild davon machen, wie sich die Fünftklässler ihrer Schule begeistert und motiviert an das "Textknacken" machten. hs