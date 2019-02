Realschüler gewinnen Preis mit Video über den Beruf des Schreiners

Mit einem selbst gedrehten Videobeitrag über die Veränderungen im Beruf des Schreiners im Lauf der letzten 20 Jahre hat eine Gruppe von vier Schülerinnen und einem Schüler der neunten Klasse der Georg-Hartmann-Realschule Forchheim in der Alterskategorie der Zwölf- bis 15-Jährigen den dritten Platz bei der bundesweiten Jugendaktion "Zeitreisende - Entdeckt die Berufe im Wandel" belegt.

Die fünfköpfige Experten-Jury war der Meinung, dass die Jugendlichen darin besonders eindrucksvoll am Beispiel des Schreiners gezeigt hätten, wie sich gesellschaftlicher Wandel und technischer Fortschritt auch in veränderten Anforderungen an einen Beruf niederschlagen. Bei ihrem Projekt unterstützt wurde die Gruppe vom Junior-Chef der Forchheimer Schreinerei Hölzlein, der die Jugendlichen in seinen Betrieb einlud und sich viel Zeit nahm, um ihnen in seiner Werkstatt zu erklären und zu zeigen, welche Arbeitsmittel in früheren Zeiten zur Verfügung standen und mit welchen modernen Maschinen heute im Handwerk gearbeitet wird. Auch die Auszubildende des Betriebes stellte sich den Fragen der Gruppe.

Zum Abschluss des Wissenschaftsjahres 2018 wurden an insgesamt sieben Gewinnergruppen gekürt: jeweils drei pro Alterskategorie und zusätzlich ein Sonderpreis, ausgelobt vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH).

Die Forchheimer Schüler durften mit ihren Lehrkräften Miriam Rasenack und Barbara Czerwenka zur Preisverleihung nach Essen fahren, wo sie erst vor Ort erfuhren, welchen Preis sie mit ihrem Wettbewerbsbeitrag gewonnen hatten. Dort nahmen alle eingeladenen Gruppen auf dem Gelände der Zeche Zollverein an der Abschlussfeier mit Podiumsdiskussion und Abendprogramm teil.

Die Jugendlichen haben einen Tagesausflug nach München mit Führung durch das Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaft der TU München gewonnen, wo heute schon die Arbeitswelten der Zukunft gestaltet und die Berufe von übermorgen erprobt werden.

Der Wettbewerb hat sich perfekt mit dem Thema "Berufswahl" verbinden lassen, das laut Lehrplan in vielen Fächern in der neunten Klasse im Zentrum steht. Die Aktion "Zeitreisende" fand im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2018 (Arbeitswelten der Zukunft) statt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung initiiert wurde. red