Realschüler erarbeiten Ausstellung im Herzogenauracher Stadtmuseum

Herzogenaurach — Für rund vier Wochen kann im Stadtmuseum Herzogenaurach eine Ausstellung zu zwei Jubiläen in Bayern besichtigt werden, die sich im Jahr 2019 jähren. Vor 200 Jahren wurde die Bayerische Verfassung in Kraft gesetzt, vor 100 Jahren der Freistaat Bayern ausgerufen.

Erarbeitet hat die Ausstellung die Arbeitsgruppe Geschichte der 9. Klasse des Schuljahrgangs 2017/2018 an der Realschule Herzogenaurach: Marlon Ruhnke, Tobias Wagner, Mario Mirsberger und Lukas Loos mit ihrem Lehrer Sebastian Thienel.

Genau genommen war es 1818, als Bayern eine Verfassung erhielt, allerdings wurde als deren Folge im Jahr 1819 die erste Ständeversammlung in Bayern eröffnet.

Im Stadtarchiv gestöbert

Den Anstoß zur Ausstellung gab eine Ausschreibung des Bezirks Mittelfranken, an der sich die Realschule in Herzogenaurach beteiligte. Der Schulleiter kam auf Lehrer Sebastian Thienel zu mit der Fragestellung: "Wer hat Lust, sich mit der Verfassung zu beschäftigen?" Thienel hatte schon einige Projekte zusammen mit Christian Hoyer vom Stadtmuseum erarbeitet und fand vier Schüler, die sich mit dem Thema in einer Arbeitsgruppe beschäftigen wollten.

Marlon Ruhnke, Tobias Wagner, Mario Mirsberger und Lukas Loos trafen sich zweimal in der Woche und erarbeiteten sich zunächst die geschichtlichen Eckdaten, danach begaben sie sich ins Stadtarchiv, um zu erforschen, welche Auswirkung die Verfassung in Herzogenaurach hatte. Ihre Ergebnisse fassten sie in Plakaten für die Jahre 1808, 1818, 1848, 1871, 1919, 1933 und 1946 zusammen.

Demokratie ist hart erkämpft

In einer kurzen Präsentation stellten drei der vier Schüler die Rahmendaten vor. Bereits 1808 wurden die ersten Vorbereitungen für eine Verfassung getroffen, die dann 1818 in Kraft trat.

Eine Auswirkung auf Herzogenaurach war, dass sich, nachdem 1812 ein Landgericht hier eingerichtet wurde und die Stadt zum Verwaltungssitz avancierte, erst 1818 mit Einführung der Verfassung das Gefühl ergab, ein Teil von Bayern zu sein.

Davon zeugen in der Ausstellung das Schild mit dem Bayerischen Wappen, das am alten Rathaus angebracht wurde, der Tschako eines Landwehrsoldaten und ein Steinschlossgewehr.

Die alleinige Wirkungsdauer der Bayerischen Verfassung währte aber nur bis 1817, nach der Gründung des Deutschen Reiches musste sich auch Bayern den Reichsgesetzen unterordnen.

Zu Ende des Ersten Weltkriegs war die Bayerische Monarchie die erste, die im Jahr 1918 gestürzt wurde. Das Jahr 1919 bedeutete für Herzogenaurach die kommunale Selbstverwaltung und einen durch das Volk gewählten Stadtrat.

Eine Erkenntnis aus ihren Forschungen ist für die Schüler besonders wichtig. Ereignisse haben immer einen Hintergrund, die Verfassung des Jahres 1818 ist ein Grundstein für unser heutiges Zusammenleben wie Presse- und Meinungsfreiheit. Die Demokratie musste 1919 hart erkämpft werden, daher ist unsere heutige Demokratie alles andere als selbstverständlich.

Wie Lehrer Sebastian Thienel berichtet, werden die erarbeiteten Plakate nach der Ausstellung dauerhaft im Gebäude der Realschule angebracht.