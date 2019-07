Coburg vor 18 Stunden

Realschüler bieten Handysprechstunde

Das Angebot "Handysprechstunde" in der Realschule CO I geht am Mittwoch, 17. Juli, um 13.15 Uhr weiter. Schüler der Realschule stehen für Fragen rund um das Smartphone zur Verfügung. Anmeldung bitte b...