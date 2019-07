Realschüler besuchen Theatervorstellung in Maßbach

Im Rahmen des Theaterabonnements des Lions Club Bad Kissingen besuchten die 8. Klassen der Staatlichen Realschule Bad Kissingen das Theater in Maßbach. Darüber haben die Schüler einen Bericht verfasst, den wir hier wiedergeben.

Das Stück "Nachtblind" wurde im Theater im Pferdestall aufgeführt. Dieser war ein kleiner, dunkler Raum, in der Mitte stand ein Baustellenzaun, in dem die Schauspieler spielten. Wir Schüler saßen auf zwei gegenüberliegenden Seiten außerhalb des Zauns. Leyla, von Anna-Maria Bednarzik verkörpert, ist eine aggressive und depressive Jugendliche. Ihr Körper ist zu Beginn mit Wörtern aus blauer und roter Farbe beschrieben, die ihren Schmerz darstellen. Später werden diese zu blauen Flecken bzw. Blutergüssen. Die drei Figuren Moe, Leyla und ihre Mutter rennen - dramatisch, laut und nah am Publikum - gegen die Bauzäune. Die Hauptfigur Leyla lebt bei ihrer Mutter, da ihr Vater die Familie verlassen hat. Dies beschäftigt die beiden sehr. Noch dazu kommt bei Leyla das Problem, dass ihr Freund, "der Große", sie schlägt. Zuflucht findet sie bei einem netten, fürsorglichen jungen Mann namens Moe. Nach einigen Treffen verlieben sich die beiden ineinander, Leyla kann ihm alles anvertrauen. Die Mutter wird von immer größerem Selbstzweifel geplagt, außerdem bricht das Verhältnis zu ihrer Tochter immer weiter auseinander. Am Ende treffen Moe und "der Große" aufeinander und es kommt zu einer Schlägerei. Durch den guten Zusammenhalt von Leyla und Moe gelingt es ihnen, "den Großen" zu besiegen.

Wir Schüler fanden die Botschaft von Gewalt, Hass und Liebe sehr gut. Einiges war uns zunächst unverständlich, da es stark übertrieben und verzerrt dargestellt wurde. Zu Beginn waren einige Zusammenhänge für uns schwer zu verstehen, da "der Große" nie als Figur im Stück auftauchte. Nach dem Theaterstück nahmen sich aber die Schauspieler und die Regisseurin Frau Kren viel Zeit, um "Nachtblind" zu besprechen und offene Fragen zu klären. In dem Gespräch wurden dann die letzten Unklarheiten aus dem Weg geräumt. Gut gefallen hat uns auch, wie die Schauspieler miteinander agierten und dass das Stück sehr glaubwürdig gespielt wurde. Die Bühne wurde dabei toll eingesetzt. Zudem handelt es von den Problemen der heutigen Teenager und wie diese versuchen, mit ihnen klarzukommen. Also betrifft das Stück auch uns. red