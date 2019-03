"Real Time" spielt auf der Bühne "Die Rolle"

Die englisch-schottische Folkmusikband "Real Time" kommt in den Landkreis Haßberge und gibt ein Konzert in Friesenhausen. Darauf macht die Volkshochschule aufmerksam.

Die Musiker stammen aus den Borders, der Region an der schottisch-englischen Grenze, und spielen mitreißende Folkmusik. Die Gruppe will auch wieder einen virtuosen Instrumentalisten als Gastmusiker zu dem Konzert mitbringen.

Von beiden Seiten der Grenze

Die bisher vier Alben von "Real Time" enthalten Lieder und Melodien von beiden Seiten der Grenze, dazu selbst geschriebenes Material und Songs von Zeitgenossen wie Karine Polwart und Kate Rusby.

Am Donnerstag, 4. April, tritt die Band um 19 Uhr auf der Kleinkunstbühne "Die Rolle" in Friesenhausen auf. Die Veranstaltung organisiert die Volkshochschule Aidhausen in Kooperation mit dem Verein "Besser gemeinsam leben". Der Kartenvorverkauf findet bei Musik Hofmann in Hofheim statt. red