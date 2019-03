"Real Time" bringt Folk in "Schwarzen Bären"

Auch in diesem Frühjahr kommen "Real Time" wieder nach Deutschland und spielen im "Schwarzen Bären" in Beiersdorf am Freitag, 5. April, wo vor 25 Jahren für Kenny alles begann. Kenny und Tommy werden in diesem Jahr wieder von der schottischen Sängerin Eilidh Grant begleitet. Heuer wird die Folk-Band auf der Geige von Carly Blain begleitet. Sie bringen ihre neue CD "Justified Sinners" mit. Beginn ist um 20 Uhr. red