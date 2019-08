Reaktion in höchster Not

6000 Euro Sachschaden an einem Auto und an der Leitplanke sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag um 17.20 Uhr auf der Lauterer Höhe. Wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt, übersah ein 48-Jähriger ein vor ihm an der roten Ampel stehendes Auto und konnte nur durch ein Ausweichmanöver in die Leitplanke ein Auffahren auf das vor ihm stehende Fahrzeug verhindern.

Kein Personenschaden

Durch den Zusammenstoß mit dem Hindernis neben der Fahrbahn entstand am Fahrzeug ein Schaden von 5000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke liegt bei 1000 Euro. Das an der Ampel wartende Fahrzeug wurde nicht beschädigt. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen den 48-jährigen Unfallverursacher wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung. red