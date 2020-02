"ReAct" und "Tuff Enough" bringen die Narren zum Abtanzen

Alle Prinzessinnen, Superhelden, Cowboys, Krankenschwestern, Panzerknacker, Schlumpfinen und sonstigen Faschingshelden sind eingeladen, denn am Samstag, 15. Februar, steigt der Rockfasching der Musikinitiative Herzogenaurach (MIH). Die Organisatoren versprechen beste Stimmung mit den Bands "ReAct" und "Tuff Enough", die an diesem Abend die Bühne in der Musicbase auf der Nutzung erobern.

Seit 2014 rockt "ReAct" durch Franken. Das Repertoire reicht von Rockklassikern über Popklassiker, Funk- & Soul-Klassiker bis hin zu aktuellen Hits. Gemäß dem Motto "Rock Classics And More" beschreibt das "Re" im Bandnamen "ReAct" dabei den Trend zur Retrowelle. Dieser orientiert sich in der musikalischen Ausrichtung an den erfolgreichen "Acts" der 80er und 90er Classic-Rock- und Popszene. Ergänzt wird das Set durch aktuelle Songs von Künstlern, die noch verstehen, was gute Musik ausmacht, heißt es in der Einladung.

Drei Sänger wechseln sich ab

"ReAct" - das sind sieben Musiker, die mit viel Freude und geballter Leidenschaft gemeinsam gute Musik machen. Den stimmgewaltigen Part der Lead-Vocals teilen sich Karina, Sarah und Peter. Für einen lebendigen Gitarrensound und rockige Riffs sorgt Stefan. Mit den schwarzen und weißen Tasten untermauert Bernd den für den Musikstil unverzichtbaren Keyboard-Sound. Alex am Bass und Tasso an den Drums bilden eine routinierte Basis und sorgen für den perfekten Groove. Für "ReAct" ist Musik nicht einfach irgendein Hobby, sondern unverzichtbarer Lebensinhalt. Mit ihrem ausgewählten Programm gelingt es "ReAct" immer wieder, Zuschauer aller Altersklassen zum Mitsingen und Rocken zu begeistern.

Unterstützt werden sie von "Tuff Enough". Unter dem Motto "Somebody help me sing" möchte die Band dem Publikum am Rockfasching mächtig einheizen. Für genau diesen (wiedermal letzten???) Auftritt hat sich "Tuff Enough" ein neues Programm einfallen lassen, und wird es wie gewohnt in einer eigenen Interpretation darbieten. Natürlich wird auch die ein oder andere Nummer aus dem alten Programm gespielt werden. Die Besetzung ist Werner "Snoopy" Lorenz (Gitarre), Mike Amon (Schlagzeug), Ralf Rehder (Gesang), Bernhard Panzer (Bass) und Jürgen "Crazy" Krejsa (Gitarre, Gesang).

Karten bekommt man für acht Euro ab sofort bei Schreibwaren Ellwanger, Marcus Batz Lotto & Tabak, Erlanger Straße 2, sowie im Büro der Musikinitiative dienstags ab 19 Uhr. red