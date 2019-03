Ravioli selbst gemacht

Wer einmal ausprobieren möchte, Nudeln mit selbst gemachtem Teig und leckeren Füllungen zuzubereiten, hat dazu am Montag, 18. März, in einem Kochkurs der VHS die Gelegenheit. Beginn ist um 18.30 Uhr in der VHS-Lehrküche. Bitte anmelden unter 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de. red