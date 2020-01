Rausschmiss nach den Feiertagen

Während des Weihnachtsfests erstrahlten sie noch als Hingucker in der Mitte der heimischen Wohnzimmer. Doch inzwischen ist bei den unlängst prachtvoll herausgeputzten Christbäumen der Lack - oder besser gesagt: das Lametta - ab. Traditionell entsorgen die meisten Menschen ihren unliebsam gewordenen Strauchschnitt nach Dreikönig.

Sich ein Beispiel an der Werbung eines bekannten schwedischen Möbelhauses zu nehmen und die Tanne kurzerhand aus dem Fenster werfen, ist nicht erlaubt. Doch wohin mit dem sperrigen Gehülz?

Einen Sammeltermin, bei dem die ausrangierten Weihnachtsbäume von der Müllabfuhr abgeholt werden, gibt es in Kronach bereits seit den 90ern nicht mehr. "Früher hat der Bauhof die Bäume am Straßenrand eingesammelt", erinnert sich Dieter Krapp, Leiter des städtischen Ordnungsamtes. Nachdem dieser Service eingestellt wurde, hätten manche Bürger ihre Bäume noch immer vor ihre Häuser gestellt.

Hin und wieder kommt es auch heute noch vor, dass Leute ihr Geäst widerrechtlich in der Öffentlichkeit entsorgen. Werden sie geschnappt, droht ein Bußgeld wegen illegaler Müllbeseitigung. "Die Frage bei einer wilden Ablagerung ist dann immer, ob der Verursacher ausfindig gemacht werden kann", erläutert Bernd Graf, Pressesprecher des Landkreises.

Das habe inzwischen jedoch nachgelassen: "Wild entsorgte Christbäume waren in den vergangenen Jahren kein Thema mehr." Werden die Bäume zerkleinert, können sie über den Hausmüll entsorgt werden.

Christbäume werden "verfeuert"

Es gibt aber auch Alternativen: Einige Stadtteile und Gemeinden im Kreis Kronach veranstalten sogenannte Knutfeuer, bei denen die ausrangierten Weihnachtsbäume verbrannt werden - beispielsweise Gehülz. Dort fahren Helfer des FC Gehülz am kommenden Samstag ab 9 Uhr mit einem Schlepper durch die Durchgangsstraßen und sammeln alle Bäume ein, die am Straßenrand liegen. Etwa 100 Christbäume kommen alleine in Gehülz jedes Mal so zusammen. Die diesjährige "Ausbeute" wird am Gelände des FC Gehülz dann ab 16 Uhr in geselliger Runde verfeuert.

Vom Hingucker zum Kompost

Doch nicht alle Gemeinden veranstalten ein Knutfeuer. Wer seinen Weihnachtsbaum trotzdem in einem Stück loswerden möchte, kann ihn zu einem der örtlichen Wertstoffhöfe bringen, die über einen entsprechenden Grüngutcontainer verfügen.

Alternativ kann der Christbaum, der zum Gartenabfall zählt, auch auf einen der neun Kompostplätze im Kreisgebiet gebracht werden (siehe Infokasten). Die Entsorgung in den Wertstoffhöfen und auf den Kompostplätzen ist kostenlos.

Wichtig ist, dass die Bäume komplett "nackig" entsorgt werden. "Der Gartenabfall wird zerkleinert und zu Kompost, der auf die landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht wird", erklärt Thomas Mattes von der Kronacher Abfallwirtschaft.

Enthält der Kompost Fremdmaterialien, könnten diese in Form von Mikroplastik wieder in der Nahrungskette auftauchen. "Lametta beispielsweise enthält Blei, welches durch Verwehungen in Flüsse gelangen kann."