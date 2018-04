Rauschgift und unerlaubte Waffe

Eine umfangreiche Sachbearbeitung zieht die Kontrolle eines holländischen Fahrzeug-Konvois aus drei Pkw am Montagvormittag für die Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Bad Brückenau nach sich. Den Beamten war das Trio in der Ancenisstraße aufgefallen. Sie hielten die Fahrzeuge für eine allgemeine Verkehrskontrolle an, als sie in die Straße Sinntor abgebogen waren. Der 28-jährige Volvo-Fahrer zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Er wurde einer Blutentnahme unterzogen. Gegen ihn wird wegen einer Ordnungswidrigkeit des Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. Bei der Überprüfung der Insassen eines Chrysler roch es nach Marihuana. Bei der Nachschau im Fahrzeug fanden die Beamten 17 Gramm Marihuana. Der 28-jährige Beifahrer räumte ein, dass das Rauschgift ihm gehöre. Er wurde durchsucht. Dabei förderten die Fahnder noch ein griffbereites Einhandmesser in seiner Hosentasche zutage. Gegen ihn wird wegen unerlaubten Rauschgiftbesitzes und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Der verständigte Sachbearbeiter der Staatsanwaltschaft Schweinfurt ordnete eine Sicherheitsleistung von 500 Euro an. pol