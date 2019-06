Am Donnerstagabend wurde am Bahnhof in Kronach ein aus dem Landkreis stammender Mann einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass der 35-jährige Beschuldigte eine kleine Menge Cannabis bei sich hatte. Das hatte er in Folie eingewickelt in einer Zigarettenschachtel verwahrt. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Gegen den Mann wird wegen Besitz von Betäubungsmitteln ermittelt.