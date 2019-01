Rauschgift konsumiert

Am Donnerstagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Neustadt einen Hyundai in der Wallstraße. Am Steuer saß ein 38-jähriger Neustadter. Dieser zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Im weiteren Gespräch gab der Mann zu, am Vortag Crystal konsumiert zu haben. Deshalb war eine Blutentnahme im Krankenhaus Neustadt erforderlich. Sollte die Blutuntersuchung die Feststellung der Beamten bestätigen, erwartet den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. pol