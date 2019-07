Während der Kontrolle eines Rollerfahrers am Montag in der Hallstadter Straße verhielt sich die 17-Jährige Sozia gegenüber den Polizeibeamten auffällig. Bei der Durchsuchung ihrer mitgeführten Handtasche wurde eine geringe Menge Rauschgift aufgefunden und beschlagnahmt. Auf der Polizeiwache tauchte dann noch weiteres Marihuana auf, das die junge Frau in ihrer Kleidung versteckt hatte.