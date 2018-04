Rauschgift im Rucksack

Die Polizei erhielt am Montagabend den Hinweis, wonach sich Personen auf einem verlassenen Industriegelände in der Industriestraße aufhalten würden. Daraufhin kontrollierte eine Streife der Herzogenauracher Inspektion eine Gruppe Heranwachsender im Alter von 19 bis 24 Jahren. Dabei stellten die Beamten einen deutlichen Marihuanageruch fest. Dass sie den richtigen Riecher hatten, zeigte eine anschließende Durchsuchung. In der Handtasche einer 20-Jährigen und im Rucksack eines 24-Jährigen fanden die Polizisten jeweils Rauschgift im niedrigen Grammbereich und stellten es sicher. Die beiden erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.