Rauschgift im Auto und in den Wohnungen

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag in der Wachthügelstraße eine 18-jährige VW-Fahrerin einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden bei ihr drogentypische Merkmale festgestellt. Während der Kontrolle räumte die 18-Jährige den Konsum von Betäubungsmitteln ein. In ihrem Pkw konnten Rauschgift und Zubehör gefunden werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Wohnungsdurchsuchungen bei der 18-Jährigen und ihren beiden Mitfahrerinnen wurden veranlasst. Bei diesen Aktionen wurden weitere Betäubungsmittel entdeckt.