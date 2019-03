Rauschgift bleibt nicht verborgen

Zwei junge Männer müssen sich wegen Drogenbesitzes verantworten, nachdem Polizeibeamte die beiden am Montagabend im Stadtgebiet kontrolliert hatten. Aufgrund ihres nervösen Verhaltens fielen die beiden 26 und 28 Jahre alten Männer den Polizisten kurz nach 18 Uhr auf. Bei der Kontrolle gestanden sie den Beamten sofort, dass sie zwei Joints mitführten. Bei einer über die Staatsanwaltschaft Bamberg angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Ordnungshüter schließlich weiteres Marihuana im niedrigen dreistelligen Grammbereich. Die Polizeibeamten stellten das Rauschgift sicher und leiteten gegen beide Männer Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Halter entsteht Schaden von 3000 Euro Ein Mercedes GLK, der am Freitag auf dem Pendlerparkplatz in der Würzburger Straße, abgestellt war, wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer auf der rechten Seite angefahren, wodurch mehrere Kratzer vom Kotflügel bis zur hinteren Tür entstanden. Die Schadenshöhe beträgt 3500 Euro. Ford Fiesta hat jetzt mehrere Kratzer Irgenswann zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 12.30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz vor dem Fuchsparkstadion abgestellter Ford Fiesta am Kotflügel verkratzt. Die Schadenshöhe beträgt rund 500 Euro. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? An einem am Fahrbahnrand in der Stauffenbergstraße geparkten Hyundai Kona wurde zwischen Donnerstag und Montag der linke Außenspiegel angefahren, wodurch Schaden in Höhe von 300 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 auf. Diebstahl oder Vandalismus An einem Gebäude einer ehemaligen Brauerei in der Moosstraße wurde zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag eine Tür eingedrückt. Im Inneren des Gebäudes schlugen der oder die Täter mehrere Scheiben ein, nahmen Werkzeuge aus einer Wandhalterung und verstreuten sie im Raum. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt, möglicherweise handelt es sich auch um reinen Vandalismus. Fahrräder wechseln die Besitzer In der Pfarrfeldstraße wurde zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Montag, 16 Uhr, ein Herrenrad der Marke Trek entwendet. Ein weiteres Rad, ein Pedelec der Marke Herkules im Wert von fast 3000 Euro, wurde zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 6 Uhr, von der Terrasse eines Anwesens in der Egelseestraße entwendet. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. pol