Zur Eröffnung der Spielzeit 2019/2020 findet im Erlanger Markgrafentheater heute um 19.30 Uhr die Uraufführung des Liederabends "Bomben-Hits '68 - Revolte, Rausch und Liedertausch" mit den Songs der Ikonen jener Zeit statt.

Zum Inhalt: Tief im Dschungel Vietnams ist im Jahr 1968 ein Fernsehstudio aufgebaut. Hier findet ein neues Showformat statt: Die größten musikalischen Idole der Zeit sind dazu eingeladen, gegenseitig ihre Songs neu zu interpretieren. Dass Kunst und Kommerz dabei nur zwei Saiten derselben Gitarre sind, versteht sich von selbst. Was dem einen Star die "Satisfaction", ist dem anderen die "Revolution", und wo eben noch die "Mama" geweint hat, wird jetzt "Respect" für "A Natural Woman" eingefordert. Als unverhofft die Realität ins Studio einbricht, sorgt so mancher verborgene Charakterzug für Überraschungen. Und wo bleibt eigentlich Bob?

Es wird politisch

Das Team aus Regisseur Dominik Günther und den Musikern Jan-S. Beyer und Jörg Wockenfuß nimmt eine Zeit ins Visier, in welcher der politische Umbruch so eng wie in keiner anderen Epoche mit Musik und Jugendkultur verflochten war, heißt es in der Pressemitteilung des Theaters.

So gegensätzliche Künstler wie Aretha Franklin, John Lennon, Heintje, Elvis Presley und Mick Jagger stehen nicht nur für einzelne Musikstile. Der Diskurs von damals prägt uns bis heute, genauso wie die Songs. Karten sind erhältlich unter Telefon 09131/862511, unter www.theater-erlangen.de sowie an der Abendkasse. red