Rausch auf Fahrersitz ausgeschlafen

Den denkbar schlechtesten Ort, um seinen Rausch auszuschlafen, suchte sich ein 37-Jähriger aus: den Fahrersitz seines Autos. Wie die Beamten meldeten, erhielt die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Sonntag, gegen 7 Uhr, die Mitteilung, dass auf der Bundesstraße B 287 zwischen Bad Kissingen und Euerdorf ein Fahrzeug am Fahrbahn stehen würde, in dem zwei Personen schliefen. Beim Eintreffen der Streife befand sich ein 37-Jähriger schlafend auf dem Fahrersitz. Bei dem Mann wurde eine deutliche "Fahne" wahrgenommen - ein Atem-Alkoholtest ergab 1,08 Promille. Der Mann gab an, zuletzt gegen 2 Uhr nachts ein Bier getrunken zu haben und mit dem Fahrzeug in den Morgenstunden gefahren zu sein. Daraufhin wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Auswertung der Blutprobe wird dem Mann eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zugehen. red