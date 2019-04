Raus aus dem Tief

Nach der Absage der Partie gegen den TSV Schammelsdorf hat sich die personelle Situation beim ASV Kleintettau wieder gebessert. Die Mannschaft von Trainer Marco D'Antimi wird am morgigen Sonntag um 15 Uhr der Bezirksliga West beim TSV Breitengüßbach antreten.

Eine Stunde später muss auch der FC Mitwitz auswärts ran. Beim SV Würgau wollen die Mitwitzer endlich wieder einen Sieg feiern (Anpfiff 16 Uhr). SV Würgau (15./12) - FC Mitwitz (7./37)

Dabei liegen die bereits abgestiegenen Würgauer dem FCM gar nicht. Seit dem Wiederaufstieg des SVW in die Bezirksliga lautet die Bilanz: Zwei Niederlagen und zuletzt ein torloses Unentschieden gegen die Mannschaft aus dem Landkreis Bamberg. Doch die Heimmannschaft befindet sich im Jahr 2019 in einem gewaltigen Tief. Alle sechs Begegnungen gingen bisher verloren und dabei erzielte Würgau nur zwei Tore.

So richtig rund will es aber auch im Steinachtal noch nicht laufen. Der erste Dreier im neuen Jahr lässt noch weiter auf sich warten. Als gefühlten Sieg können die Mitwitzer aber die Samstagspartie gegen die DJK Don Bosco Bamberg II werten. Zur Halbzeitpause noch mit 0:2 im Rückstand, brachte Christoph Müller seine Mannschaft nach einer Stunde zurück ins Spiel und in der vierten Minute der Nachspielzeit gelang Lukas Fröba der Lucky Punch für den FCM, der für die Begegnung in Würgau das nötige Selbstvertrauen geben kann. TSV Breitengüßbach (6./38) - ASV Kleintettau (16./7)

Eine Halbserie lang ist Marco D'Antimi beim Tabellenletzten nun schon im Amt. Das Hinspiel gegen die Mannschaft aus dem Landkreis Bamberg war sein erstes, das er mit dem ASV bestritt. "Es war ein Spiel wie viele andere seit meiner Ankunft, das wir sehr unglücklich verloren haben", erinnert sich der Trainer an die knappe 0:1-Heimniederlage. "Gebessert hat sich seitdem nicht viel, weil wir von Anfang an mit personellen Problemen zu kämpfen hatten", blickt er auf das vergangene halbe Jahr in Kleintettau zurück.

Der personelle Aderlass erreichte an Ostern seinen Höhepunkt, als der ASV die Begegnung gegen den TSV Schammelsdorf absagen musste. "In der vergangenen Woche wäre es leider unmöglich gewesen, zu spielen, da wir mehrere Verletzte und Urlauber hatten", erklärt D'Antimi. Immerhin hat sich die Lage wieder etwas entspannt, auch wenn man sich in Kleintettau nun hauptsächlich auf die zweite Mannschaft konzentrieren will. Diese ist im Endspurt in der Kreisklasse 4 noch mal in Abstiegsgefahr geraten.

Die Gastgeber aus Breitengüßbach haben am Donnerstagabend einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Nach drei Spielen ohne Sieg gelang in der Nachholpartie gegen die DJK Don Bosco Bamberg II ein knapper 1:0-Heimerfolg. red