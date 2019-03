Raus aus dem Tabellenkeller: TS Kronach hofft auf David Kostadinov

Als Tabellen-Vierter schlossen die Tischtennis-Herren der TS Kronach die Vorrunde in der Landesliga unter zehn Mannschaften ab. Eigentlich, so sollte man meinen, kein Grund, sich Sorgen um den Ligaverbleib zu machen. Doch nach zwei Pleiten zum Rückrundenstart in Hof und gegen den Meisterschaftsfavoriten Wohlbach stehen die Cranachstädter auf dem Abstiegs-Relegationsplatz. Nun gilt es, sich aus dieser misslichen Situation zu befreien.

Ein Schritt hierzu soll am Samstag, 9. März, gemacht werden, wenn in heimischer Halle der TSV Untersiemau II gastiert (15 Uhr). Mit einem Sieg würden die Kronacher (7:13 Punkte) den Gegner (8:14) sogar in der Tabelle überholen. Ende November des vergangenen Jahres hatten die Akteure um Mannschaftsführer Michael Bittruf das Nachsehen im Coburger Land.

Die Hoffnungen der Kronacher auf einen doppelten Punktgewinn beruhen vor allem darauf, dass diesmal ihr Neuzugang und Spitzenspieler David Kostadinov mit von der Partie sein wird. Er wirkte in den bisher zehn absolvierten Begegnungen zwar nur fünfmal mit, hat dabei aber eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er zu Recht die Nummer 1 bei der TSK ist. Sowohl in seinen zehn Einzeln als auch in sieben Doppelbegegnungen - zusammen mit Andre Rauscher - blieb er ungeschlagen. "Wir wissen wie wertvoll David für uns ist und ich bin mir sicher, dass wir uns mit ihm aus dem Gefahrenbereich verabschieden werden", ist Michael Bittruf zuversichtlich. Dabei verweist der selbstständige Steuerberater auch darauf, dass der Bulgare auch beim Doppelspieltag am 6. April in Kronach gegen den TTV Altenkunstadt (13.30 Uhr) und den ASV Marktleuten (18 Uhr) zur Verfügung stehen wird.

Auch wenn die derzeitige Tabellensituation nicht rosig für Kronach aussieht, liegt doch bis zum vierten Tabellenrang (TTC Hof, 10:14 Punkte) alles eng beieinander. Kronach hat zudem mit erst zehn Partien die wenigsten Partien aller (noch) neun Mannschaften absolviert. Da sich der Post-SV Bamberg Ende Oktober bereits vom Spielbetrieb zurückgezogen hat, steht auch fest, dass es nur einen Absteiger geben wird. Diesen Abstiegsplatz belegt derzeit der SV Mistelgau (6:16).

Die Kronacher spielen gegen den TSV Untersiemau II in folgender Aufstellung: 1. David Kostadinov (10:0 Einzelspiele), 2. Christoph Teille (9:12), 3. Andre Rauscher (11:8), 4. Andreas Eichner (11:7), 5. Michael Bittruf (2:16), 6. Alexander Grube (5:8).

Der TSV Untersiemau II kann in der Rückrunde auf seine Nummer 1, Fabian Markert, wegen vermehrter Einsätze und einer glänzenden Bilanz in der ersten Mannschaft nicht mehr zurückgreifen. hf