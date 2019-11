Raus aus dem Hamsterrad

Sich aus dem "Hamsterrad des Getriebenseins" zu befreien und dafür mehr Begeisterung, mehr Sinnhaftigkeit und Authentizität bei der Arbeit zu spüren. Diesen Wunsch hegen viele. Der Film "From Business To Being" erzählt die Geschichte von drei Führungskräften, die sich auf die Suche nach ebendiesen Wegen machen. Der Film regt dazu an, nach innen zu schauen, sich selbst zu verorten und offen darüber zu diskutieren, was die zukünftige Arbeitswelt bestimmen wird. Im Anschluss an die Filmvorführung am Sonntag, 17. November, um 19.30 Uhr im Cineplex Bayreuth ist ein Filmgespräch mit der Ärztin und Trainerin Ulrike Rottenberger aus Erlangen geplant. red