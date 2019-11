Raunächte und Plastik

Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach weist auf seine neuen Angebote hin. Anmeldung ist nötig unter www.ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de oder telefonisch: 09529/92220. 1. "Vom Zauber der Raunächte - Tradition und Brauchtum": Margarete Gold führt am Mittwoch, 27. November, 19 Uhr, in die Rituale der Raunächte ein, der Tage und Nächte zwischen den Jahren.

2. "Kinder - es geht auch anders! - Unterrichtsideen zum Thema Plastik(frei) im Alltag": Am Freitag, 29. November, ab 14 Uhr stehen das plastikfreie Leben und die Vermittlung an Schüler auf dem Programm. Es gibt praktische Impulse für die Arbeit im Klassenzimmer zu den Themen "fabelhafte Plastikwelt" und "plastikfreie Kosmetik". red