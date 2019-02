Raumnot macht Rothelmen zu schaffen

Eine durchwachsene Bilanz des Jahres 2018 zog die Feuerwehr Streitberg in ihrer Jahreshauptversammlung. Die 31 Aktiven, darunter sechs Frauen, wurden zu insgesamt 24 Einsätzen gerufen.

Insgesamt mussten dabei neun Brandeinsätze, sechs technische Hilfeleistungen und neun sonstige Hilfeleistungen geleistet werden. Wobei das Einsatzspektrum, von dem Kommandant Roland Brütting berichtete, mit Bränden, Brandmeldeanlagen, umgestürzten Bäumen, Verkehrsunfällen auch mit eingeklemmten Personen und Verkehrssicherungen und Hilfestellungen für den Sanitätsdienst sehr breit gefächert war.

Brütting freute in seiner Doppelfunktion als Kreisbrandmeister und Kommandant über den deutlichen personellen Aufwärtstrend bei den Atemschutzgeräteträgern. Besonderes Lob gab es für die seit Jahren praktizierte gemeinsame Ausbildung, Leistungsprüfungen und gemeinsame Atemschutzgruppe mit etlichen Wiesenttaler Wehren. Hier würde Vorbildliches geleistet.

Der angespannten Personallage im aktiven Dienst zum Trotz wurde in der Kinder- und Jugendfeuerwehr der Grundstein für die Zukunft der Feuerwehr Streitberg gelegt. Wie die Vorsitzende und Leiterin der Kinderfeuerwehr, Marion Zimmermann, darlegte, sind in der Kinderfeuerwehr Jungen und Mädchen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren.

Die Jugendwartin Denise Gerstenberger freute sich über sieben Jugendliche, die aus der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr übertraten.

Vorsitzende Marion Zimmermann berichtete vom abgelaufenen Vereinsjahr des 89 Mitglieder zählenden Feuerwehrvereins. Gemeinsam mit dem Fränkische-Schweiz-Verein finanzierte man die Pflasterung einer Veranstaltungsfläche neben dem Gerätehaus. Ihre Feuerprobe bestand die Fläche beim von der Feuerwehr jährlich durchgeführten Dorffest. Lob für die Gemeinde gab es von Verein und Kommando für den erstmals allein für die Feuerwehren durchgeführten Ehrungsabend in Muggendorf.

Zur neuen Kassiererin wurde Elisabeth Steinhäußer gewählt, die in die Spuren von Nadja Brütting tritt, die das Amt, wie auch der Kassenbericht zeigte, sehr gewissenhaft ausführte und ihr Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung stellte.

Unmut regte sich zum Jahresende bei den Streitberger Rothelmen, als bekannt wurde, dass sie die vor Jahren von ihnen ausgebauten Räume über der Fahrzeughalle nicht mehr betreten oder gar nutzen dürfen. Grund hierfür sei nicht nur, dass die Tragfähigkeit der Decke über der Gerätehalle unbekannt ist, sondern auch die fehlende Feuerbeständigkeit der Decke. Außerdem ist die Treppe zu den Räumen zu steil und es fehle ein geeigneter Fluchtweg.

Während die in der Halle bestehende Raumnot für die Ausrüstung der aktiven Wehr nun durch einen kleinen Anbau und einen Zugang zur ehemaligen Bar im Keller des Bürgerhauses einer Lösung entgegengeht, steht man nun an anderer Stelle vor dem Nichts. Die, so Roland Brütting, einsatzstärkste Wehr des KBM-Bezirks verfüge dadurch über keine Räumlichkeit für Schulungen, Besprechungen und Jugendarbeit. Für Vorstandssitzungen fehlen ebenso Räumlichkeiten wie auch völlig unklar ist, wo die Vereinsutensilien wie Zelte und Geschirr zukünftig gelagert werden können.

Besonders stieß dabei auf, dass man zwar schon von den Problemen der Nutzung wusste, aber die Gemeinde weder vor der Beschlussfassung noch danach mit der Feuerwehr in Kontakt getreten sei. Bürgermeister Helmut Taut (FWW) räumte ein, dass die Kommunikation nicht die Beste gewesen sei. Er lasse derzeit prüfen, unter welchen Voraussetzungen eine Weiternutzung der Räume möglich sei. In einem Ausweichen in den kleinen Saal des Bürgerhauses, der vor rund 40 Jahren als Schulungsraum gewidmet wurde, sieht man in der Feuerwehr keine Lösung. Dieser Raum sei an mehreren Tagen in der Woche an andere Vereine vermietet. Auch können dort weder Schulungsmaterial noch andere Gegenstände stehen gelassen werden.

Eine Ertüchtigung der Nagelbinderkonstruktion über der Gerätehalle, um die Räume weiter nutzen zu können, werde allgemein kritisch betrachtet. Marion Zimmermann und Roland Brütting plädierten deshalb für einen Zweckbau als Anbau an die Fahrzeughalle.

Die Ehrungen

Zahlreiche Ehrungen gehörten zum Programm. Für 20 Jahre Dienst wurde stellvertretender Kommandant Mathias Gerstenberger geehrt. 25 Jahre Dienst leisten Marion Zimmermann und Helga Hösch-Brütting. Edmund Schrenker und Roland Brütting wurden für 40 Jahre Dienst geehrt, wobei Roland Brütting auch für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt wurde.

Ebenfalls für 40 Jahre Vereinsangehörigkeit wurden Dietmar Brütting und Günter Steinhäußer geehrt. Schon 50 Jahre hält Konrad Ziegler dem Feuerwehrverein die Treue. Georg Beyer kann schon auf 65 Jahre Vereinszugehörigkeit zurückblicken. red