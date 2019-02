Für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren bietet die Volkshochschule Kreis Kronach mit Mandy Pörner den Kurs "Aufgefädelt!" an. In dem Kurs können die Kinder Raumdekorationen für den Frühling aus Papier und Perlen herstellen. Der Kurs findet am Freitag, 22. Februar, von 16 bis 18 Uhr im Vereinszimmer der Rodachtalhalle, Hirtenwiesen 6, statt. Anmeldung über die VHS Kronach, Tel. 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red