Zu einem "etwas anderen Gottesdienst" lädt die evangelische Kirchengemeinde Fischbach am morgigen Samstag, 6. April, um 19 Uhr in die Kirche ein. In diesem Gottesdienst kann man auf "Schatzsuche" gehen an verschiedenen Stationen, die Raum geben für eigene Gedanken oder einen persönlichen Segenszuspruch, Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst mit vielen modernen geistlichen Liedern durch die Fischbacher Jugendband "Joyfully". red