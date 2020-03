Raum für Andacht und Gebet

Nach den Beschlüssen der Staatsregierung, des Landratsamts und des Dekanatsausschusses, in den kommenden Wochen alle Veranstaltungen abzusagen, werden bis auf weiteres auch keine Gottesdienste mehr gefeiert werden. Die evangelische Petrikirchengemeinde will den Menschen, die in dieser Zeit eine Kirche zu Gebet, Einkehr und Ruhe besuchen möchten, diese Räume nach Möglichkeit offen halten.

Die Petrikirche wird zu den gewohnten Zeiten von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein, für die Spitalkirche wird noch nach Möglichkeiten gesucht, auch hier zu öffnen (bitte einfach auf Schilder "Kirche geöffnet" achten). Zu bestimmten Zeiten wird für Menschen, die einen Moment bei Musik in der Kirche verbringen möchten, Stadt- und Dekanatskantor Christian Reitenspieß an den Orgeln spielen. Diese Zeiten sind: Spitalkirche: Dienstag, 11 bis 13 Uhr; Petrikirche: Mittwoch, 10.30 bis 12 Uhr; Spitalkirche: Mittwoch, 18 bis 19.30 Uhr; Petrikirche: Donnerstag: 15.45 bis 17.45 Uhr; Spitalkirche: Freitag, 11.30 bis 13.30 Uhr; Petrikirche: Samstag, 11 bis 12.30 Uhr; Spitalkirche: Sonntag, 9.30 bis 11.30 Uhr.

Zu allen Öffnungszeiten, gleich ob bei Musik oder in Stille, sind die Besucher gebeten, auf die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln zu achten. Der Besuch der Kirchen erfolgt auf eigenes Risiko. red