Rauhnächte in Hummendorf

Die sechsten Rauhnächte finden am Samstag, 4. und Sonntag, 5. Januar, statt. Wie die Familie Roth vom "Gasthaus zur Mühle" mitteilt, stehen unter anderem das spezielle Bierstacheln, Glasblasen, Meditationen, Rituale, Dudelsack-Musik, Bogenschießen sowie allerlei Handwerkskunst und eine Feuershow auf dem Programm. Vielseitig sind auch die kulinarischen Genüsse mit Wildspezialitäten. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei. red