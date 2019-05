Rauhenebracher zogen nach Maria Limbach

Zum Auftakt der Wallfahrtssaison fand am Mittwoch der Pilgerzug der Pfarreiengemeinschaft Heilig Geist Rauhenebrach zur Wallfahrtskirche Maria Limbach statt. Rund 120 Gläubige beteiligten sind. Schon um 7 Uhr in der Frühe fanden sich die Wallfahrer an der Kirche in Fabrikschleichach ein, um von dort aus nach Limbach zu starten. Der 20 Kilometer lange Weg führte über die Schleichach-Orte. In Limbach wurden die Wallfahrer von Pfarrer Ottmar Pottler empfangen. Pfarrer Kurt Wolf zelebrierte den Festgottesdienst. gg