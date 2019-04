Rauchmelderbatterie löst Einsatz aus

Ein lauter Piepton des Rauchmelders führte am Sonntag zur Mittagszeit zu einem Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus im Baumschulenweg. Nachbarn hörten in der Wohnung einer 29-Jährigen den Warnton eines Rauchmelders. Da sie von einem Brand in deren Wohnung ausgehen mussten, verständigten sie die Feuerwehr. Die Feuerwehrleute konnten die Tür der betreffenden Wohnung ohne Beschädigung öffnen. Ursächlich für die Auslösung des Rauchmelders war allerdings kein ausgebrochenes Feuer, sondern die schwache Batterie des Rauchmelders, die ersetzt werden musste. Der Rauchmelder signalisierte den fälligen Batteriewechsel "sinnigerweise" mit einem Warnton, schreibt die Coburger Polizei. Nachdem die Einsatzkräfte die Batterien entfernt hatten, konnten sie unverrichteter Dinge ihren Einsatz beenden. Die Bewohnerin wurde im Nachhinein von dem Vorfall informiert.