Rauchmelder schlägt Alarm

Am Freitagmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Groppstraße zu einem Feuerwehreinsatz. Eine Bewohnerin meldete das Piepsen eines Rauchmelders in der benachbarten Wohnung, weil auf Klingeln an der Wohnungstür niemand geöffnet hatte. Die Feuerwehr sah mittels Drehleiter einen Teil der Wohnung ein. Da eine Notlage nicht ausgeschlossen werden konnte, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür. In der Wohnung konnte jedoch niemand angetroffen werden. Warum der Rauchmelder anschlug, konnte die Feuerwehr vor Ort nicht klären. Während des Einsatzes blieb die Groppstraße vorsorglich für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Wohnungsinhaber wurde später über den Einsatz informiert. pol