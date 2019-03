Rauchmelder rettet 34-Jährigem das Leben

Viel Glück hatten in der Nacht zum Samstag die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Reuth. Ein Bewohner verspürte in dieser Nacht einen so großen Hunger, dass er sich Schnitzel zubereiten wollte. Als diese auf dem Ofen brieten, schlief er ein. Durch den entstandenen Rauch auf dem Herd, sprang der Rauchmelder des 34-jährigen Mannes an, was die Nachbarn des Mannes hörten und die Feuerwehr verständigten. Der 34-Jährige konnte in der stark verqualmten Wohnung von der Feuerwehr angetroffen und geborgen werden. Er hatte großes Glück und erlitt nur eine Rauchgasvergiftung, die behandelt wurde. Ohne den Rauchmelder wäre wohl jede Rettung für den Mann zu spät gekommen. pol