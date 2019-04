Rauchmelder löst Fehlalarm aus

In einem Mehrfamilienhaus hat ein Rauchmelder am Mittwoch gegen 13.15 Uhr einen Feueralarm ausgelöst. Da niemand in der Wohnung war, trat die Feuerwehr die Türe ein, um in die Wohnung zu gelangen. Es brannte nicht, allerdings war die Wohnung stark vermüllt. Die Feuerwehr hat den Schaden an der Türe direkt behoben. Die Polizei hat aufgrund der Wohnverhältnisse das Landratsamt informiert. pol