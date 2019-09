Raucher sehen zu jung aus

Bereits am Freitagnachmittag hat eine Polizeistreife in der Rathsberger Steige einen jugendlich aussehenden jungen Bubenreuther gesehen, wie er und ein weiterer

Begleiter an einer Zigarette zogen. Bei der Kontrolle stellte es sich heraus, dass die Raucher

schon über 18 Jahre und somit volljährig waren. Also war gesetzlich alles in Ordnung. Allerdings führte einer der beiden jungen Männer in einer Bauchtasche einige wenige Gramm Marihuana und diverse Rauschgiftutensilien mit. Dies ist nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten. Es folgt eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft. Das Rauschgift wurde

eingezogen. pol