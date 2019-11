Untermembach vor 15 Stunden

Rauchentwicklung gefährdete 84-Jährige

In einem Haus in der Hochstraße kam es am Montagabend zu starker Rauchentwicklung. Aufmerksame Nachbarn verständigten, nachdem sie Rauch und einen ausgelösten Rauchmelder bemerkt hatten, gegen 21.30 U...