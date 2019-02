Rauch alarmiert die Einsatzkräfte

Rauch über Ebern schreckte die Bürger auf. Am Freitagvormittag stellte eine Streife der Polizeiinspektion Ebern dichten und übelriechenden Qualm über dem Eberner Mühlenviertel fest. Fast zeitgleich ging über Notruf die Mitteilung ein, dass in einem Haus in der Hirtengasse Feuer aus dem Kamin schlägt. Kurze Zeit später traf die Polizeistreife am genannten älteren Haus ein und konnte nur noch ganz normalen Rauch am Kamin aufsteigen sehen. Die 71-jährige Bewohnerin schien sichtlich überrascht zu sein wegen des unerwarteten Besuches. Sie hatte am Morgen, wie immer, ihre Holzöfen angeschürt. Von Qualm oder Feuer aus ihrem Kamin hatte sie gar nichts mitbekommen. Durch einen mit der Feuerwehr zusammen eintreffenden Kaminkehrer wurde der Kamin überprüft. Außer einigen kleineren Glutresten war nichts mehr vom Brand zu erkennen. Es stellte sich ein Kaminbrand heraus; er war ohne Sachschaden glimpflich abgegangen. Die Feuerwehr musste auch nicht weiter eingreifen. Nur die Aufregung der Bewohnerin und der Nachbarn wirkte wohl noch etwas nach.