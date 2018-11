Raubüberfall in der Nacht

Am Freitag erschien ein 18-jähriger Mann auf der Dienststelle der Bad Brückenauer Polizei und gab an, gegen 21.45 Uhr Opfer eines Raubüberfalles in der Oberen Badersgasse geworden zu sein. Der junge Mann hatte nach bisherigen Erkenntnissen die Gaststätte "Döner-Treff" in der Ludwigstraße besucht.

Gegen 21.45 Uhr, so berichtete er, sei er durch die Obere Badersgasse in Richtung Marktgasse gegangen. Dort sei er von einem Unbekannten angegriffen und k.o. geschlagen worden. Als er wieder zu sich kam, habe er feststellen müssen, dass der Unbekannte seine Geldbörse geleert hatte. Das Opfer war bekleidet mit einem dunkelblauen Anorak. Der Angreifer soll rund 185 Zentimeter groß gewesen sein, die schwarzen Haare kurz und einen schwarzen Vollbart getragen haben. Er sei mit dunkler Jogginghose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen.

Wer hat den Geschädigten oder den Angreifer zur genannten Zeit in der Innenstadt gesehen oder kann Angaben zum Tathergang machen? Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 09741/6060 entgegen. pol